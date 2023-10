St.-Victor-Bruderschaft Xanten Victorsse koppeln den Mitgliedsbeitrag künftig an die Inflationsrate

Die Herbstversammlung im Haus der Begegnung war so gut besucht, dass der Saal die Anzahl der Schützenschwestern und Schützenbrüder kaum fassen konnte. Erfreut über die große Beteiligung begrüßte Kapitän Peter Bullmann die Anwesenden. In seinem Gedenken ging Präses Propst Stefan Notz auf die Krisen in der Welt ein und zitierte die Worte von Martin Luther King: Ich träume vom Frieden in der Welt. Erinnert wurde auch an die drei in diesem Jahr Verstorbenen der Bruderschaft.