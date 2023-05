Aktuelle Anmeldezahlen in Geldern Alle Viertklässler dürfen ihre Wunschschule besuchen

Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Wie berichtet, hatte die Gesamtschule fürs kommende Schuljahr 2023/24 so wenig Anmeldungen wie noch nie. Seit ihrem Start im Jahr 2019 waren die Anmeldezahlen erstmals nur zwei- statt dreistellig. 95 Kinder hatten sich zum Stand 16. März an der Schule angemeldet. Die meisten Anmeldungen konnte in diesem Jahr das Lise-Meitner-Gymnasium für sich verbuchen (insgesamt 112).