Heizungen in städtischen Gebäuden abgestellt : So will die Stadt Kevelaer Energie sparen

So will die Stadt Kevelaer Energie sparen

Kevelaer Die Heizungen im Rathaus sind aktuell ausgeschaltet. Nach dem Sommer werden sie heruntergedreht. Weitere Maßnahmen sind geplant.

Seit Monaten steigen die Energiepreise. Strom wird teurer, Gas knapp. Die Regierung hat bereits die Warnstufe ausgerufen, es gibt Appelle, dringend Energie zu sparen. Auch die Kommunen reagieren. Für Schlagzeilen sorgt die Stadt Hilden, die Heizungen und warmes Wasser in Turnhallen in den Sommermonaten abstellt. Ähnlich sieht es auch in Kevelaer aus. „In den Verwaltungsgebäuden wird die Heizung im Sommer komplett ausgestellt“, berichtet Pressesprecherin Lena Hanenberg. Die Heizungen bleiben so lange aus, wie es die Witterung und Raumtemperatur zulassen. „Aus der Erfahrung der letzten Jahre kann man sagen, das die Heizperiode vermutlich erst Mitte/Ende September beginnen wird.“ Auch danach soll Energie gespart werden: die Temperatur wird anschließend dauerhaft um zwei Grad heruntergedreht.

Auch in den Schulgebäuden und Turnhallen der Wallfahrtsstadt sind Heizungen, Warmwasserbereitung und Ähnliches aktuell ausgeschaltet und werden in den Ferien nur bei Bedarf wieder eingeschaltet.

Derzeit wird zudem geprüft, welche Energiekosten man im Hallenbad einsparen kann. „Aktuell gibt es Überlegungen, die Temperatur im Schwimmerbecken im Hallenbad zu reduzieren, um Energie einzusparen“, so die Stadtsprecherin. Viele andere Kommunen hätten diese Maßnahmen bereits vorgenommen. „Für das Mehrzweckbecken ist das nicht geplant. Dort soll die aktuelle Temperatur beibehalten werden, da dort Baby- und Rheumakurse stattfinden.“ Schwimmerbecken und Mehrzweckbecken sind getrennt, dadurch ist es möglich die Temperatur in den Bereichen unabhängig voneinander zu regeln.

So sind die neuen Dienstwagen E-Autos oder Plug-in-Hybride. Auch für den städtischen Betriebshof wurde ein elektronisches Pritschenfahrzeug bestellt. Auf einigen städtischen Gebäuden sind bereits Photovoltaik-Anlagen angebracht. Die Verwaltung wird zeitnah weitere städtische Gebäude und Liegenschaften auf ihre Fähigkeit für erneuerbare Energien, wie Photovoltaik, prüfen. „Unser Ziel ist es, dass sich Schulen, Sportzentren und weitere geeignete Gebäude künftig selbst durch die Photovoltaik-Anlagen mit Strom versorgen können“, so Bürgermeister Dominik Pichler. Die Stadtwerke der Wallfahrtsstadt sind unter anderem an den Windparks in Twisteden und auf Keylaer beteiligt. Alle werden gebeten, so gut es geht beim Energiesparen in den städtischen Gebäuden mitzuhelfen: Ist das Licht aus? Sind die Elektro-Geräte ausgeschaltet? Sind die Fenster beim Verlassen des Raumes geschlossen und die Heizung aus? Und: Reicht beim Händewaschen vielleicht das kalte Wasser aus?