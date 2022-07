Mönchengladbach : Krisenstab berät über Einsparungen bei Energie

Zu Beginn des Kriegs wurde am Rathaus die ukrainische Flagge gehisst. Wegen der drohenden Energie-Engpässe hat die Stadt nun einen Krisenstab gebildet. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Schulen und Turnhallen ohne Heizung und Warmwasser, niedrigere Temperaturen in Schwimmbädern – viele Kommunen entwickeln Konzepte, wie vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und den drohenden Engpässen, Energie eingespart werden kann. Auch in Mönchengladbach wird an Konzepten gefeilt.