Aktion führt durch den Ort : Digitales Quiz in Winnekendonk

Winnekendonk Der Gemeindeausschuss hat eine Art Sommer-Schnitzeljagd vorbereitet.

Die Premiere war noch eine interne Veranstaltung der Messdiener von St. Urbanus. Sie machten sich auf den Weg durch den Ort, um verschiedene Fragen zu beantworten. „Das ist so gut angekommen und wir haben uns gedacht, wir könnten das doch auch mal für Jedermann anbieten“, erläutert Ursula Mülders vom Gemeindeausschuss. Daher können in diesem Sommer alle auf Quiz-Tour durch den Ort ziehen. Start der digitalen Schnitzeljagd ist an der Pfarrkirche mitten im Ort. Wer mitmachen möchte, benötigt ein Smartphone mit QR-Code-Reader, eine Internetverbindung sowie einen Stift und schon kann es losgehen. In der Kirche unter dem Turm kann sich jeder einen Zettel für das Spiel holen, auf dem die Antworten eingetragen werden können. Das funktioniert dann noch ganz analog. Wenn die Kirche geschlossen sein sollte, kann man die Schnitzeljagd auch draußen beginnen. Die Regeln und die Fragen zur ersten Station stehen im Schaukasten. Wer dort startet, hat allerdings keinen Lösungszettel. Per QR-Code an den verschiedenen Stationen werden die Teilnehmer zum nächsten Ort gelotst, wo es dann die nächste Frage gibt. Das Quiz dreht sich vor allem um St. Antonius und St. Urbanus. Sechs Stationen sind vorbereitet, die gesamte Strecke ist etwa drei Kilometer lang. „Wer sich Zeit nimmt, kann die Stationen in etwa 90 Minuten ablaufen“, sagt Ursula Mülders. Das Sommerquiz soll ein kleines Angebot der Gemeinde für Zwischendurch sein. „Wir haben damit die Möglichkeit, hier das alte Prinzip des Stationslaufes mit der modernen Handywelt zu verbinden.“ So hofft man, eine ganze Reihe von Leuten anzusprechen.