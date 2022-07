Führungen und viel Programm in Weeze : Parkfest auf Schloss Wissen

Weeze Das stimmungsvolle Fest in imposanter Umgebung findet am Sonntag, 10. Juli, statt. Der Erlös ist für die Krankenbruderschaft Rhein Maas bestimmt.

Diesmal soll es aber wieder ein Parkfest in gewohnter Form geben. Am Sonntag, 10. Juli, findet die Veranstaltung auf der imposanten Schlossanlage statt. Das Parkfest in der prächtigen Umgebung von Schloss Wissen ist der äußere Rahmen, viel wichtiger ist für Raphaël Freiherr von Loë allerdings die Idee dahinter. Das betont er immer wieder. Seit vielen Jahren organisiert die Krankenbruderschaft Rhein Maas eine Pilgerfahrt nach Lourdes, die auch vielen Kranken die Möglichkeit gibt, in die Stadt zu pilgern. Mit dem Zug geht es gemeinsam nach Frankreich. Die Kranken werden die ganze Reise über liebevoll betreut. Um diese Pilgerfahrt finanziell zu unterstützen, kamen die Verantwortlichen vor etlichen Jahren auf die Familie von Loë zu und es entstand die Idee von einem Parkfest auf Schloss Wissen. Und auch diesmal ist der Erlös des Parkfests für die Krankenbruderschaft Rhein Maas bestimmt.