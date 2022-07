Unternehmen am Niederrhein : Wo die Vier-Tage-Woche an ihre Grenzen stößt

Für Dachdeckermeister Ralf Matenaer (r.) und sein Team ist die Vier-Tage-Woche schon alleine wegen der Auslastung des Unternehmens nicht umsetzbar. RP-Foto: van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Drei Tage in der Woche frei – das hört sich erst einmal nach einer guten Idee an. Doch Unternehmen in der Region sind skeptisch: Für sie würde die Umstellung zahlreiche Herausforderungen mit sich bringen.