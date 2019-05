Einsatz in Weeze : Flughafen-Feuerwehren üben Ernstfall

Weeze Fünf Tage lang haben Rettungseinheiten benachbarter Flughäfen gemeinsam mit den Feuerwehrkräften des Airport Weeze auf dem Übungsareal der Training Base Weeze trainiert. Unter anderem an einem „brennenden“ Flugzeug.

Die EASA (European Aviation Safety Agency) schreibt Rettungsübungen mit realistischen Szenarien vor, welche die Teilnehmer des ADV-Lehrgangs (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) in Weeze vorfinden. Mit über 100 Fachkräften und Trainern sorgt die Training Base Weeze dafür, dass diese Übungen absolut realistisch wirken. So können Mitarbeiter von Flughafenfeuerwehren etwa an einem Nachbau, einem sogenannten Mock-up, einer Boeing 737-600 üben, wie sie ein brennendes Flugzeug löschen können. Das Modell wird dazu „in Brand gesetzt“ und verraucht, auch ein Turbinenbrand kann simuliert werden. Neben dem Boeing-Modell gibt es einen Hubschrauber-Nachbau für ähnliche Trainingseinheiten sowie ein echtes Flugzeug vom Typ ATR 42, das in einem Hangar für „saubere“ Übungen – also ohne Löschschaum und Feuer – genutzt werden kann. Auch Theoriestunden standen in der abgelaufenen Woche auf dem „Stundenplan“ der Rettungskräfte.