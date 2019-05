Kevelaer : Wer will die Kirmes am neuen Solepark?

Von Christoph Kellerbach Die Kevelaerer können ihrer Kreativität zur Gestaltung des Peter-Plümpe-Platzes freien Lauf lassen.

Welche Ideen gibt es für die zukünftige Gestaltung des Peter-Plümpe-Platzes? Um die direkt von den Kevelaerern zu hören, organisierten die Stadt und das zuständige Büro für Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen am Donnerstagabend eine Bürgerkonferenz im Konzert- und Bühnenhaus. Die neuen Ideen sollen dem Platz helfen, „da viele sagen, dass er schon lange nicht mehr gut aussieht und neu gestaltet werden müsste“, so Bettina Lelong vom Planungsbüro in ihrer Begrüßung. In ihrer Rede erwähnte die stellvertretende Bürgermeisterin Brigitte Middeldorf, dass es bereits seit 20 Jahren Diskussionen darüber gibt, was man mit dem Ort machen könnte, „denn er ist ein bisschen in die Jahre gekommen“. Sie betonte, „dass es wichtig ist, dass jeder Bürger die Möglichkeit bekommt, seine Ideen einzubringen. Ohne Vorgaben des Planungsbüros und mit dem wichtigen Hintergrund, den innenstädtischen Platz wieder attraktiver zu gestalten. Aus diesem Grund steht die Bürgerbeteiligung an erster Stelle und man soll sich eben nicht an festgefahrene Vorstellungen halten.“