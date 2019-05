Aktion endet : Sammelaktion von Plastikdeckeln endet

Kevelaer Der Verein „Deckel drauf“ stellt das Projekt nach sechs Jahren ein. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

Nach Angaben des Vereins seien die Preise auf dem Markt für Sekundärrohstoffe deutlich gesunken. Es konnte daher nicht mehr sichergestellt sein, dass mit 500 Deckeln der notwendige Betrag für eine Impfung zustande kommen konnte. Zudem sollen nach EU-Regelungen Deckel künftig fest mit den Flaschen verbunden werden, so dass langfristig das Sammelmaterial ausgehen könne. Zeitgleich spricht der Verein jedoch davon, „vom Erfolg überrollt“ zu werden. Das Projekt sei inzwischen so groß geworden, dass es von einer Handvoll Ehrenamtlicher nicht mehr ordentlich betrieben werden könne.

Nach dem ersten Schock reagiert Zeiger nun mit Aktionismus: „Lasst uns bis dahin einen Plastikdeckelmarathon starten – dafür müssen keine Kilometer zurückgelegt werden, nur so viele Plastikdeckel wie möglich von leeren Getränkeflaschen und von Getränkekartons gesammelt werden.“ Noch bis 7. Juni können die Deckel in den Sammelstellen in Kevelaer abgegeben werden, unter anderem im Pfarrbüro St. Antonius Kevelaer, im Pfarrbüro Twisteden, im Mehrgenerationenhaus der evangelischen Gemeinde, bei Rewe Kevelaer und im Irrland Twisteden. Die Sammlung soll am 13. Juni um 10 Uhr an die Lagerstelle Fluxana (Borschelstraße 3, Bedburg-Hau) übergeben werden.