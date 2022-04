Dienstleister am Airport Weeze : Fluggastkontrolleuren wird der Lohn nachgezahlt

Weeze Die Esa Luftsicherheit hat mitgeteilt, dass die Lohnabrechnung korrigiert werden. Es ist nicht das erste Mal, dass der Dienstleister am Aitport Weeze negativ auffällt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Dienstleiter am Weezer Flughafen in die Schlagzeilen gerät. Im vergangenen Jahr hatten die Mitarbeiter für drei verschiedene Monate ihren Lohn verspätet überwiesen bekommen. In einem Schreiben an die Mitarbeiter äußerte sich die Geschäftsführung: „Wir möchten uns in aller Form für diese Situation bei Ihnen entschuldigen und seien Sie versichert, dass wir unsere Lehren aus diesem erneuten Fauxpas ziehen werden.“