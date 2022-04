Reiselust nach zwei Jahren Pandemie : Airport rechnet in Ferien mit 70.000 Passagieren

Ryanair bestreitet den Löwenanteil der Flüge in Weeze. Foto: Kellenaers/R.Kellenaers

Weeze In den Osterferien rechnet der Airport mit rund 70.000 Fluggästen. Laut Betreiber entspricht das der Zahl von 2019. Die meisten Flugziele steuert weiterhin die irische Fluggesellschaft Ryanair an.

Mit insgesamt 32 Zielen und rund 90 Starts pro Woche ist das Flugangebot in Weeze während der NRW-Osterferien wieder auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. In den 14 Tagen ab Freitag, 8. April, rechnet der Flughafen insgesamt mit rund 70.000 Fluggästen. In diesem Zeitraum sind 400 Starts und Landungen geplant. Auch das entspricht nach Angaben des Betreibers dem Aufkommen in den Osterferien 2019.

„Nach zwei Jahren Pandemie ist die Reiselust bei Familien und Einzelreisenden ungebrochen. Das hat sich bereits in den letzten Wochen gezeigt. Die Jets in die Urlaubsgebiete waren zunehmend gut ausgelastet. Wer in den Osterferien jetzt noch ab Weeze in den Süden fliegen will, sollte sich beeilen“, sagt Sebastian Papst, Geschäftsführer des Airports Weeze.

Die Fluggesellschaft Corendon Airlines fliegt zwei Mal in der Woche Pauschalreisekunden der großen Reiseveranstalter in die Urlaubsregion Antalya. In den Osterferien steuert die Airline zudem Gran Canaria (Spanien) und Hurghada (Ägypten) an. Für den Löwenanteil der 32 Flugziele sorgt allerdings weiterhin die irische Fluggesellschaft Ryanair. Der Fokus liegt auf Sonnenzielen rund ums Mittelmeer und in Nordafrika, darunter sind Cagliari (Italien), Zagreb (Kroatien), Malaga (Spanien) oder Thessaloniki (Griechenland). Nach Mallorca geht es täglich jeweils morgens und abends.

„In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten haben Low-Cost-Airlines Hochkonjunktur. Mit einem breiten Flugangebot und günstigen Tickets sind wir in Weeze gut aufgestellt.“ sagt Geschäftsführer Papst. Der Flughafen habe sich mit seinen Partnern intensiv auf die erste Hochsaison des Jahres vorbereitet. Der Flughafen rät, spätestens zwei Stunden vor Abflugzeit einzuchecken.

