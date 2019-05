Resultate der Europawahl : Gelderland entspricht dem Deutschland-Bild

Gelderland Die Grünen sind auch zwischen Weeze und Wachtendonk der große Gewinner. CDU und SPD verlieren an Stimmen.

Bis in allen Stimmbezirken im Gelderland das Ergebnis feststand, dauerte es eine Weile. Erst nach 21 Uhr waren auch die letzten umfangreichen Wahlzettel ausgewertet. Doch schon früh zeichnete sich ab: Die Wähler zwischen Weeze und Wachtendonk verteilten ihre Gunst ähnlich wie die in der gesamten Republik. Das Bild im Gelderland entsprach dem in ganz Deutschland. Und das heißt: Die Grünen sind die Gewinner und schaffen es bis auf Weeze über 20 Prozent, die beiden, manche Analysten reden von „ehemaligen“, Volksparteien CDU und SPD verlieren weiter an Bedeutung. Was nichts daran ändert, dass der Niederrhein „schwarz“ bleibt. Die CDU behält ihre Rolle als stärkste politische Kraft.