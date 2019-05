Brauchtum : Wetten feiert König Claas Sommerfeld

Wetten (RP) Beim Schützenfest in Wetten stand der junge Thron im Mittelpunkt. Das Königspaar sind Claas Sommerfeld und Maike Trötschke. Claas ist mit 20 Jahren der jüngste König in der Geschichte der St.-Petrus-Bruderschaft.

Eine weitere Besonderheit ist, dass der König als Minister seinen Vater und seinen Bruder gewählt hat. Den Hofstaat bilden also Minister Volker Sommerfeld und Christine Huppertz und Minister Till Sommerfeld und Johanna Spieckermann. Auch das Wetter spielte mit, so dass Wetten am Samstag seinem Königspaar zujubeln konnte. Der Königsgalaball wurde im Knoasesaal gefeiert.