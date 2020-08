Quarantäne in Kervenheim nach Corona : Kind ist nicht infiziert: Kita kann wieder öffnen

KERVENHEIM Eine Woche war der St.-Antonius-Kindergarten in Kervenheim geschlossen. Der Vater eines Kinder war positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Aufatmen im Kindergarten St. Antonius in Kervenheim. Das Kind, dessen Vater positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, ist nicht infiziert. Das hat der Test des Gesundheitsamtes ergeben. „Die Ergebnisse machen keine weiteren Maßnahmen erforderlich, so dass die Kinder und die Erzieher ab Montag, 31. August, wieder in die Einrichtung zurückkehren können“, teilte der Kreis Kleve am Sonntag mit.