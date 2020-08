Unbekannte macht in Weeze keine Beute : Räuber mit Fratzenmaske im Supermarkt

Weeze Ein Unbekannte hat am Samstagabend die Netto-Filiale in Weeze überfallen. Da sich die Kasse nicht öffnen ließ, musste er ohne Beute fliehen.

Die Maske, mit der ein Unbekannter am Samstag in den Nettomarkt ging, war sicher nicht im Sinne der Corona-Schutzverordnung. Der Mann hatte sich nämlich eine Gummimaske mit Fratzengesicht übergezogen, um den Supermarkt zu überfallen.

Der Unbekannte hatte das Geschäft gegen 21.40 Uhr betreten und war zielstrebig auf den Kassenbereich zugegangen. Nach Angaben der Polizei zog er eine Pistole und forderte Geld. Da allerdings die elektronische Kassenlade geschlossen und nicht zu öffnen war, flüchtete der Unbekannte kurze Zeit später ohne Beute. Er lief aus dem Markt am Küsterwegs in Richtung Bahnübergang. Dort stieg er nach Zeugenaussagen in einen dunklen Pkw. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen VW handeln, so die Polizei.