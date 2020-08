Fahndung : Unbekannte stehlen Caravan von Privatgelände

Tiefenbroich Die Diebe hebelten das Zugangstor zu einem Privatgelände auf und gelangten so auf das Areal. Der Anhänger im Wert von 40.000 Euro war zusätzlich mit einem Deichselschloss gesichert.

Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag einen Wohnanhänger von einem Privatgelände in Tiefenbroich. Ein 32-jähriger Ratinger hatte den Caravan auf einem Schotterparkplatz gegenüber der Einmündung Am Gratenpoet/ Am Heidkamp abgestellt. Der Parkplatz ist mit einem zwei Meter hohen Gittermattenzaun umfriedet und die Zufahrt ist mit einem Gitterzauntor verschlossen. Der Wohnwagen wurde vermutlich in der Nacht entwendet. Zuletzt wurde der Anhänger am Vorabend um 22 Uhr ordnungsgemäß abgestellt auf dem Parkplatz gesehen. Laut Angaben der Polizei hebelten die Täter das Zugangstor zu dem Parkplatz gewaltsam auf. Anschließend entfernten sie gewaltsam das an dem Wohnanhänger als zusätzliche Sicherung angebrachte Deichselschloss. Der Wert des Wohnwagens, Typ Dethleffs 740 RSK, mit dem Kennzeichen ME-KS 2007 wird mit circa 40.000 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02102/99816210.