Veränderungen in Winnekendonks Ortskern : Teilsieg für Verkehrsberuhigung auf der Marktstraße

Winnekendonk Anwohner haben Unterschriften gesammelt, um eine Verkehrsänderung auf ihrer Straße zu bewirken. Die Unterschriften wurden an Bürgermeister Dominik Pichler übergeben. Eine verkehrsberuhigte Zone wird eingerichtet.

„Es muss was passieren“, lautet deswegen die Devise der Anwohner, allen voran Werner Jesierski. Er hat eine Unterschriftenaktion in der Nachbarschaft angestoßen mit der Bitte an die Verwaltung um Änderung der Verkehrsführung. Die Unterschriften wurden am Freitag Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler übergeben.

Auch im Stadtentwicklungsausschuss in der vergangenen Woche war die Marktstraße in Winnekendonk Thema. Beschlossen wurde, zwischen der Marktstraße 2 und der Marktstraße 16 eine verkehrsberuhigte Zone einzurichten, berichtet Georg Metzelaers, zuständig für Verkehrsangelegenheiten bei der Stadt Kevelaer. Es gibt nur folgendes Problem: in einer verkehrsberuhigten Zone darf nur noch in gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Die gibt es noch nicht, weil es vorher keine verkehrsberuhigte Zone war. Und die parkenden Autos waren bisher der Grund, dass eben nicht so schnell durch die Straße gefahren werden konnte. Es könnte also durchaus sein, dass bei freier Fahrt noch schneller als bisher gefahren wird. Das sieht auch Anwohner Werner Jesierski so. Und gerade das zu schnelle Fahren sei es doch auch, was den Lärm und den Schmutz verursache. Seine Lösungsmöglichkeiten: Barrieren, zum Beispiel Blumenkübel. Die sollten aber auch verschiebbar sein, so dass zum Schützenfest oder zu Karneval die Feiernden auf dem Straßenabschnitt freie Bahn hätten. Die Rettungswagen könnten über den Heiligenweg/Feldstraße fahren statt über die Marktstraße, so sein Vorschlag zum Thema Sicherheit. Er ist überzeugt: ohne Barrieren wird immer noch zu schnell gefahren.