Kostenpflichtiger Inhalt: Schulalltag unter Corona-Bedingungen : So läuft der Unterricht mit Maske

Maskenpflicht im Unterricht, hier Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Hilden: vl Schulleiter Rolf Geisler, Paula Stamm (16, Q2) und Cecilia Schneider (17, Q2) Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Schülerinnen und Schüler am Hildener Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium haben sich an die Maskenpflicht im Unterricht und auf dem Schulgelände an der Gerresheimer Straße mittlerweile gewöhnt.