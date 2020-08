Aktion in Kevelaer wird fortgesetzt : „Late-Night-Shopping“ am Freitag wieder in der Busmannstraße

Auch ein Foodtruck wird vor Ort sein. Foto: ja/Stadt Kevelaer

Kevelaer Die Premiere im August war bereits ein Erfolg. Jetzt hoffen Händler und Gastronomen dass auch der nächste lange Einkaufsabend die Kunden in die City lockt.

Ob der verkaufsoffene Sonntag am 6. Septmeber stattfinden kann, ist nach dem Eilantrag von Verdi offen. Wie berichtet, will die Gewerkschaft die Aktion stoppen.

Zumindest die Aktion zwei Tage vorher wird Verdi nicht ausbremsen können. Am Freitag, 4. September, gibt es unter dem Motto „Trends 2020“ die nächste Möglichkeit, bis mindestens 21 Uhr in den teilnehmenden Geschäften der Busmannstraße in Kevelaer zu bummeln und einzukaufen.

Die Premiere des Kevelaerer „Late-Night-Shoppings“ im August war trotz der tropischen Temperaturen ein Erfolg und die Besucher nutzten die zusätzliche Einkaufszeit, um entspannt und in kleinen Gruppen durch die sommerlich dekorierte Busmannstraße und die geöffneten Geschäfte zu bummeln. Auch wenn die Stimmung aufgrund der aktuellen Situation nicht ganz so ausgelassen und fröhlich war wie bei ähnlichen Events in der Vergangenheit, so hat man doch gemerkt, wie gut dieses kleine Stück Normalität bei den Besuchern angekommen ist.

Als kleinen Anreiz, haben sich die Händler für diesen und die kommenden Termine etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In allen teilnehmenden Geschäften gibt es spezielle „Late-Night-Shopping-Stempelkarten“, die beim Einkaufen nur während der verlängerten Öffnungszeiten mit Händlerstempeln gefüllt werden können. Wer bis zum Dezember-Termin seine Karte(n) mit vier unterschiedlichen Händlerstempeln gefüllt hat, kann an der großen Verlosung teilnehmen, bei der neben anderen Gewinnen als Hauptpreis ein Einkaufsgutschein-Paket von 1000 Euro gibt.