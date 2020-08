Verkehrssituation Kevelaerer Straße : Nach Kontrolle: „Das Sichtfeld am Schravelener Niersweg ist frei“

Winnekendonk Bei der Überquerung der Kevelaerer Straße hatte es im Mai einen schweren Unfall mit einer Radfahrerin gegeben. Danach kam es zu einer Temporeduzierung. Anwohner reicht diese Maßnahme nicht. Auch eine deutliche Haltelinie für Radfahrer gibt es seitdem.

Diskussionen über die Verkehrssicherheit an der Querung vom Schravelener Niersweg über die Kevelaerer Straße waren durch einen schweren Unfall, der im Mai passierte, befeuert worden. Eine 66-jährige Radfahrerin war beim Überqueren der Kevelaerer Straße von einem Kastenwagen erfasst und schwer verletzt worden. Kein Einzelfall, fürchten die Anwohner, denn die Kevelaerer Straße ist nicht nur stark frequentiert, es werde regelmäßig zu schnell gefahren, und die Sicht an der Einmündung sei schlecht wegen hoher Büsche und Gestrüpp.

An der Geschwindigkeit ist schon einiges getan worden. Von 70 wurde an der Einmündung Schravelener Niersweg auf 50 reduziert. Was die wuchernden Pflanzen betrifft: „Die Bankette gehört zum Aufgabenbereich Straßenmeisterei Geldern, die Hecke steht auf Privatgelände“, erklärt Georg Metzelaers, zuständig für Straßenverkehrsangelegenheiten bei der Stadt Kevelaer. Die Höhe werde von Straßen NRW und von der Stadt Kevelaer im Auge behalten, verspricht Metzelaers. „Das Sichtfeld ist frei“, lautet das letzte Ergebnis einer Kontrolle.

Wie man die Überquerung noch sicherer machen kann, dazu kamen viele Vorschläge von den Bürgern und der Politik. Eine Bedarfsampel wurde ins Spiel gebracht, Spiegel, um die Straße besser einsehen zu können, waren Beispiele. Im Ausschuss für Stadtentwicklung war die Kevelaerer Straße noch einmal Thema. Die Stadt Kevelaer wurde bereits aktiv und hat an der Stelle, bevor es über die Kevelaerer Straße geht, eine deutliche Haltelinie gezeichnet. Das soll zur Sicherheit beitragen. „Fakt ist: Der Radfahrer muss dort absteigen“, sagt Metzelaers. Beide Beine müssten auf dem Boden. Das soll verhindern, dass Radfahrer nur bremsen, nicht richtig anhalten und sich so womöglich in eine gefährliche Situation bringen. „Die Kevelaerer Straße ist eine Landstraße, das darf man nicht vergessen. Die ist stark frequentiert.“ Metzelaers sagt aber auch, dass es nicht einfach sei, es allen recht zu machen. „Wir müssen versuchen, den Verkehr immer in Einklang zu bringen, für alle Verkehrsteilnehmer.“