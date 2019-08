Besitzer gesucht : Belgischer Schäferhund am Flughafen gefunden

WEEZE Die Gemeinde sucht den Besitzer eines herrenlosen Hundes.

In der Nähe des Flughafens ist ein Hund gefunden worden. Jetzt wird der Besitzer gesucht. Bei dem Tier handelt es sich um einen Vierbeiner der Rasse Malinois (belgischer Schäferhund), so die Gemeinde Weeze in ihrer Mitteilung. Es ist ein junges Tier, das nicht gechippt ist. Gefunden wurde der Hund am Samstag, 17. August.