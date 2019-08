Brauchtum in Kevelaer : Kervenheim erstrahlt zur Kirmes

KERVENHEIM Ein Wochenende lang wird gefeiert. Am Donnerstag wird mit Kabarett mit Rainer Schmidt gestartet. Die beleuchtete Burg wird zur Partystätte am Freitag. Samstag ist der Hauptfesttag. Sonntag findet das Familienfest statt.

Kervenheim feiert Kirmes. Am Kirmes-Freitag, 23. August, wird ab 20 Uhr auf Burg Kervenheim wieder ein Sommernachtstraum gefeiert - das „magische Dreieck“ aus Licht, Musik und Open-Air-Party-Feeling geht wieder an den Start. Im vergangenen Jahr besuchten an die 400 Gäste diese Veranstaltung für Jung und Alt. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter zudem mit neuen Gästen aus dem Umkreis, die das Burggelände jüngst im Rahmen der Landpartie kennen und lieben gelernt haben.