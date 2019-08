Stadtplanung in Kevelaer : Plümpe-Platz: Parken ist Bürgern wichtig

Die Kevelaerer sollen in die Umgestaltung des Areals einbezogen werden. Online gab es die Möglichkeit, seine Meinung der Stadt mitzuteilen. Gewünscht wird vor allem ein Platz für Hochzeitsgesellschaften vor dem Alten Rathaus.

Zählung Im September wird der Verkehr in der engeren Innenstadt gezählt. Aus den Daten wird ein digitales Modell erstellt, das die Verkehrsströme in dem Bereich abbildet und das zeigt, wie sich Veränderungen auf die Situation auswirken.

Auf die Frage, was momentan nicht am Peter-Plümpe-Platz gefällt, wurde am häufigsten die Gestaltung des Platzes genannt, was knapp 27 Prozent der gesamten Aussagen ausmacht. Fast ein Fünftel der Nennungen bezieht sich auf die als problematisch empfundene Verkehrssituation auf und um den Platz. Bemängelt wird auch ein fehlendes Gastronomieangebot (15,3). Das Angebot und die Präsentation des Wochenmarkts wurden in neun Prozent der Nennungen kritisch bewertet. Zu wenig Feste (8,2) oder Sicherheit (7,5) scheinen kaum ein Problem zu sein, auch die Sauberkeit wird nur von 5,2 Prozent kritisiert.