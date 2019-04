Stadt war offenbar über Tier informiert : Hund greift Kinder in Krefeld an – Nachbarin hatte vor Tier gewarnt

Hund greift Kinder in Krefeld an – Nachbarin hatte vor Tier gewarnt

Krefeld Ein Belgischer Schäferhund ist am Samstag in Krefeld auf einen Spielplatz gerannt und hat vier Kinder und eine Frau verletzt. Ein Anwohnerin sagt, sie habe die Stadt schon vor Wochen auf das Tier aufmerksam gemacht.

Nur mit der Schusswaffe konnte die Polizei am Samstag einen Belgischen Schäferhund stoppen, der zuvor vier Kinder und eine Frau angegriffen und verletzt hat. Den Anwohnern war offenbar bekannt, dass der Hund gefährlich war. Eine Agenzeugin sagt, sie habe Stadt und Polizei schon vor Wochen über die Gefahr informiert, die von dem Hund ausgeht: „Ich habe denen klar gesagt: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mit diesem Hund etwas passiert, doch man hat mich nicht ernst genommen“, sagt die Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte. Sie wohnt gleich neben dem Haus, in dem auch der Hund gehalten wurde.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 6. April, auf dem Spielplatz auf dem Blumenplatz. Demnach konnte der Belgische Schäferhund laut Polizei gegen 16.30 Uhr durch die geöffnete Wohnungstür seinem Halter davonlaufen; das Tier lief gezielt auf den etwa 50 Meter entfernten Spielplatz auf dem Blumenplatz. Dort griff er spielende Kinder an. Ein Zeuge rief die Polizei. Zwei Polizisten konnten den Hund weder einfangen noch anderweitig stoppen. Um die Gefahr zu beenden, gab ein Beamter zwei Schüsse auf den Hund ab und verletzte ihn. Der Hund lief in einen Hauseingang, wo ihn der 57-jährige Hundehalter anleinen konnte.