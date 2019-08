Langenfeld : Schäferhund tötet Terrier „Penny“

Traurig schaut sich Heidemarie Gaß aus Langenfeld Fotos des kleinen Terriers „Penny“ an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Kleiner Hund der Familie Gaß wird beim Gassi-Gehen in Langenfeld totgebissen. Polizei und Ordnungsamt befassen sich mit dem Vorfall.

Der Vorfall und Pennys Tod liegt inzwischen drei Wochen zurück und ist laut Mettmanner Kreispolizei Gegenstand von Ermittlungen. Wegen des laufenden Verfahrens gab sie hierzu nichts näheres bekannt. Auch das Langenfelder Ordnungsamt beschäftigt sich mit diesem Fall, ohne sich zu Details zu äußern. Zum allgemeinen Vorgehen bei auffällig gewordenen Hunden erklärt Ordnungsamtsleiter Christian Benzrath indes: „Wenn uns bekannt wird, dass eine Hundehaltung risikobehaftet ist, informieren wir den Kreisveterinär.“ Der prüft die Hundehaltung und gibt eine Stellungnahme ab. Tätig wird die von ihm geleitete Behörde laut Benzrath schon, wenn jemand meldet, dass ein Hund andere Tiere oder gar Menschen angesprungen hat. Dabei gelte es auch zu klären, ob das Verhalten des Hundes in der jeweiligen Situation grundsätzlich artgerecht war oder nicht.

Ausnahmen in Langenfeld: ausgewiesene Hundeauslaufbereiche im Landschaftspark Fuhrkamp und Bogenstraße/Möncherderweg.

Nach dem Landeshundegesetz NRW sind Hunde anzuleinen in: Fußgängerzonen; Haupteinkaufs- und publikumsträchtigen Bereichen; öffentlichen Parks; öffentlichen Großveranstaltungen; Aufzügen; öffentlichen Gebäuden; Schulen und Kindergärten.

Die Pflicht, den Hund nur noch angeleint – gegebenenfalls an der kurzen Leine – auszuführen, oder auch einen Maulkorb-Erlass kann das Ordnungsamt dem Halter laut Benzrath sofort nach einem Zwischenfall auferlegen. Der Wesenstest beim Kreis-Veterinär wiederum kann zur Aufhebung dieser Verpflichtungen führen – wenn der Hundehalter nachgewiesen hat, dass er in der Lage ist, angemessen mit seinem Gefährten umzugehen, und wenn das Verhalten des Vierbeiners nicht auf eine Gefahr für die Allgemeinheit schließen lässt. Genauso möglich ist aber auch eine Verschärfung der Auflagen. „Es gibt Beiß-Vorfälle, bei denen wir den Hund ganz einziehen“, erklärt Benzrath – zum Beispiel, wenn ein Hund nicht ausbruchssicher untergebracht werden könne. Dazu komme es allerdings nur in wenigen Fällen pro Jahr. Deutlich öfter verhänge die Behörde Maulkörbe.