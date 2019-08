Filmdreh in Kevelaer : Filmreif

Jetzt ist Twisteden kinoreif. Alexander Waldhelm drehte hier für seinen Ruhrpott-Krimi. Die Kulisse sei ideal gewesen, schwärmt er.

„Beziehungen - Kein schöner Land“ heißt der Streifen, den Regisseur Alexander Waldhelm in Szene setzt. Der Film spielt im Ruhrgebiet, wird aber in großen Teilen am Niederrhein gedreht. Twisteden kommt dabei sogar so etwas wie eine zentrale Rolle zu. In den Bunkern nämlich, so will es das Drehbuch, soll die Hauptfigur wohnen. „Die Gebäude dort waren einfach ideal, um eine Singlewohnung darzustellen“, sagt der Regisseur. Die Wahl fiel nicht zufällig auf den Drehort. Der Kontakt ergab sich über einen Bekannten, der selbst in einem umgebauten Bunker in Den Heyberg wohnt und sein Zuhause als Filmkulisse zur Verfügung stellte. Schon vor Jahren habe er ihm gesagt, dass sein Zuhause eine großartige Filmkulisse abgeben würde – und jetzt war es so weit, freut sich Waldhelm.