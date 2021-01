Angebot der Volkshochschule Kreis Viersen : Das nächste Krimidinner von zu Hause aus

Kempen „Dinner for the killer“ ist das zweite Krimidinner mit der Kempenerin Birgit Wolters, alias Miss Mabel Christie. Ein weiterer Termin ist bereits ausgebucht, es gibt eine Warteliste.

Und so läuft das Krimidimmer ab: Auf dem Landsitz der Familie Murderos erwartet die Teilnehmer am Mittwoch, 27. Januar, ab 18 Uhr ein unterhaltsames Online-Mitmach-Krimidinner. Bei Scones und Co. soll der heimtückische Mord an Lord Murderos aufgeklärt werden. Die Rollen erhalten die Teilnehmer einen Tag zuvor, am 26. Januar, per E-Mail. Die genauen Spielregeln werden dann am Abend des Krimidinners selbst näher erläutert.