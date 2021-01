Kostenpflichtiger Inhalt: Einsatz für den Kampfmittelbeseitigungsdienst : Granate aus dem Zweiten Weltkrieg an Unterweidener Straße gefunden

Mike Wehner vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland zeigt die Wurfgranate, die an der Unterweidener Straße in Kempen gefunden wurde. RP-Foto: Marc Schütz Foto: Marc Schütz

Kempen Ein Hobby-Sondengänger hat am Mittwochnachmittag im Graben an der Unterweidener Straße in Kempen eine Granate gefunden und sofort das Ordnungsamt informiert. Dieses benachrichtigte daraufhin den Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland, der das Fundstück gegen 16 Uhr sicherte und abtransportierte.