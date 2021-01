Schulanmeldungen : Sekundarschule Grefrath bietet Anmeldung über neue Internetseite

Christian Rütten leitet die Sekundarschule in Grefrath. Foto: Sekundarschule

Grefrath Die Sekundarschule an der Dorenburg bietet Online-Service für zukünfte Fünftklässler. Außerdem wurde ein Imagefilm produziert. Im Ganzen erstrahlt die neue Homepage nun im neuen Glanz.

An der Grefrather Sekundarschule an der Dorenburg sind Anmeldungen für zukünftige Fünftklässler ab sofort über die neue Internetseite möglich. In den vergangenen Wochen hatte das Kollegium daran gearbeitet, die Schul-Homepage neu aufzubauen, sie nutzerfreundlicher, adressatengerechter und übersichtlicher zu gestalten.