Halbjahres-Programm für 2021 veröffentlicht : Volkshochschule Düsseldorf baut digitales Angebot aus

Düsseldorf Die Volkshochschule Düsseldorf hat ihr Programm für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. Da aufgrund der derzeitigen Pandemielage unklar ist, wann und in welcher Form Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind, hat sie ihr Online-Angebot stark ausgebaut.

Mit dem erweiterten Online-Angebot ihres Programms für die erste Hälfte dieses Jahres will die Volkshochschule Düsseldorf allen Menschen die Möglichkeit bieten, sich auch in der aktuellen Lockdown-Situation weiterzubilden. Ab sofort werden so eine Vielzahl von Kursen, Seminaren, Workshops und Vorträgen digital durchgeführt, wobei die Themenpalette weit gefächert ist und von Arbeit und Beruf sowie Computer und Internet bis hin zu Kunst, Kultur und Kreativität sowie Gesundheit und Bewegung reicht, heißt es in einer Mitteilung. Hinzu komme das umfangreiche Sprachenangebot mit einer Reihe von Online-Kursen in insgesamt 20 Sprachen.