Debatte um Meinungsfreiheit : „Uns sorgt die Ausgrenzung vieler Stimmen“

Meinung Düsseldorf Die drei Düsseldorfer Intendanten gehören zu den Unterzeichnern der „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“. In ihrem Plädoyer gegen Antisemitismus erklären sie, warum sie unterschrieben haben. Hintergrund ist der Streit um die BDS-Kampagne gegen Israel.

Der Text betont den „gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus , Rassismus , Rechtsextremismus und jede Form von religiösem Fundamentalismus“. Er kritisiert aber auch die Auswirkungen der sogenannten BDS-Resolution des Deutschen Bundestages, die sich gegen Unterstützer*innen des BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) wendet, die international die israelische Politik attackieren und als politisches Gegenmittel auf vielfältige Art den Boykott Israels proklamieren. Ihnen soll in der demokratischen Öffentlichkeit unserer Kultur- und Diskursräume keine Bühne gegeben werden. Die Initiative sieht jedoch auch die daraus entstehende Problematik: “Unter Berufung auf diese (Bundestags-)Resolution werden durch missbräuchliche Verwendungen des Antisemitismusvorwurfs wichtige Stimmen beiseitegedrängt und kritische Positionen verzerrt dargestellt. (...) Weltoffenheit, wie wir sie verstehen, setzt eine politische Ästhetik der Differenz voraus, die Anderssein als demokratische Qualität versteht und Kunst und Bildung als Räume, in denen es darum geht, Ambivalenzen zu ertragen und abweichende Positionen zuzulassen.“

Das vorliegende und von uns mitunterzeichnete Plädoyer basiert auf vielfältigen internationalen Arbeitserfahrungen und -beziehungen. Es ist ein Plädoyer für Weltoffenheit, ja, das ist genau so gemeint. Wir wollen offene Diskursräume, in denen kontrovers und auf Augenhöhe argumentiert wird, in denen von keiner Seite die politisierte Definition von Begriffen als ausschließendes Instrument eingesetzt wird. Wir wollen nicht damit umgehen müssen, dass Opfernarrative gegeneinandergestellt werden, und dass wissenschaftliche und künstlerische Positionen in unserem Diskurs nicht zugelassen werden sollen, weil ihnen – immer wieder und durchaus mit politischer Insistenz und oftmals wenig schlüssig belegt – Nähe zum BDS unterstellt wird. Auch unabhängig von den konkreten künstlerischen Werken. Wir wollen nicht bei jedem Festival oder Gastspiel die Biografien von Künstlern recherchieren und überprüfen müssen, ob sie jemals israelkritische Positionen geäußert haben. Wir wollen nicht israelische Künstler*innen und Freund*innen kritisch zu ihrem Engagement in ihrem eigenen Land befragen müssen. Nach unserer Erfahrung und Kenntnis geht es bei dieser Auseinandersetzung durchaus auch um einen vehementen innerjüdischen und innerisraelischen Dialog. Wir finden es absurd, wenn ihrem Staat gegenüber kritische jüdische Künstler*innen aus Israel in Deutschland des Antisemitismus bezichtigt werden, und das durchaus Konsequenzen im öffentlichen Handeln hat. Wir konzedieren, dass Künstler*innen aus afrikanischen Ländern oder aus der arabischen Welt andere historische und gegenwartspolitische Erfahrungen und Perspektiven haben. Wir beharren darauf, dass die Bühne kein Ort politischer Propaganda und Werbung ist, sehr wohl aber ein Ort, der in Kunst und Diskurs kontroverse Gedanken und Weltsichten ausstellen kann. Seit vielen Jahrhunderten verhandelt die Gesellschaft auf den Bühnen dieser Welt Täterschaft und gibt den Opfern der Geschichte und vieler individueller Geschichten den größten öffentlichen Raum. Wir weigern uns in der Kunst verschiedene Geschichten von Opfern, Ausgebeuteten, Geschlagenen, Gefolterten konkurrierend und wertend gegeneinander zu stellen. Selbstverständlich hat das Reden und künstlerische Handeln über die Shoa, sehr wohl als spezifische und einmalige historische Situation, genauso Raum wie die Beschäftigung mit dem Kolonialismus oder mit jeglicher Form individueller und organisierter Aggression und Gewalt. Kunst besteht – vielleicht im Gegensatz zur Politik – nicht darauf Recht zu haben. Zu ihr gehört ganz genuin eine Welt der Vielfalt, der Subjektivität, gehören die Idee wie die Emotion. Und aus der Erfahrung der deutschen Geschichte ist das im Grundgesetz ganz ausdrücklich so verankert.