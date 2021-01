Verhaltender Optimismus in der Krise : Neue Wege für den Kunstmarkt

Daniela Steinfeld und Rupert Pfab vor einem Werk von Katharina Sieverding. Sie haben einen Brandbrief an die Politik geschrieben. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Veranstalter, Galeristen und Kunstschaffende gehen mit Kreativität durch die Krise. Ein großer Erfolg war dabei unter anderem die Online-only-Auktion von Christie’s. Die Düsseldorfer Protagonisten sind verhalten optimistisch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Achenbach

Als im Juni 2019 erstmals in London, New York und Hongkong per Livestream eine Online-Kunstauktion gleichzeitig auf drei Kontinenten stattfand, wartete die Kunstwelt gebannt, ob solch ein Format funktioniert und der Markt auch ohne Messen, Dinners und Vernissagen überleben wird. Viereinhalb Stunden und 363 Millionen Dollar später stand zumindest fest, dass das Vertrauen der Kunden noch da war.

Galeristen, Messeveranstalter und Kunstschaffende suchen kreative Wege, um die Krise zu überstehen. In Düsseldorf haben Auktionshäuser wie Christie’s, Villa Grisebach, Ketterer und Dorotheum Repräsentanzen, hier findet die Kunstmesse Art Düsseldorf statt und mit rund 100 Galerien sitzt hier ein Siebtel aller deutschen Galerien. Sie sind es, die Künstler entdecken und sie mit Ausstellungen, Publikationen und Messeteilnahmen aufbauen. Sie sind das Bindeglied zwischen Kunstschaffenden, Sammlern und Museen und lebendiger Austauschort für die Gesellschaft.

INFO Rund 1390 Künstler leben in Düsseldorf Umsatz Der deutsche Kunstmarkt setzte im Jahr 2019 2,2 Milliarden Euro um, er beschäftigt 17.700 Menschen. Kunsthäuser Nach München ist Düsseldorf die Stadt mit den meisten Galerien, Auktionshäusern und Kunsthändlern. Auf Platz 3 folgt Köln. Künstler In Düsseldorf leben rund 1390 selbstständige bildende Künstler und Künstlerinnen, deutschlandweit sind es etwa 10.356.

Bis zu 40 Prozent Verlust erwarteten deutsche Galerien für 2020. Bereits im April schrieben Rupert Pfab und Daniela Steinfeld (Galerie van Horn) einen Brandbrief an die Landesregierung und regten unter anderem Hilfsfonds für Ankäufe durch die öffentliche Hand an. „Bis heute bekamen wir lediglich eine nicht sehr höfliche Antwort von einer Mitarbeiterin“, berichtet Steinfeld. Kulturstaatsministerin Grütters zweigte schließlich 16 Millionen vom Hilfsfonds „Neustart Kultur“ für Galerien ab, und auch die Stadt Düsseldorf stellte auf Initiative der Grünen im August 220.000 Euro für Ankäufe zur Verfügung.17 Galerien profitierten davon. „Das war mit ein Grund dafür, dass die Umsätze vieler Protagonisten stabil blieben“, so Pfab. „Hinzu kommt, dass die Menschen wenig Geld für Shopping, Restaurants oder Reisen ausgeben können und es sich zuhause schöner machen möchten. „Für Kunst bleibt mehr übrig“, sagt er. Doch das rein digitale Begehen der Ausstellungsräume ist kein wirklicher Ersatz, da sind sich alle einig. „Es fehlt die Aura des Originals, der persönliche Austausch“, meint Galerist Michael Cosar, der die Schließungen angesichts der Pandemie jedoch verstehen kann.

Die Entschleunigung setzte bei Galeristin Steinfeld „eine Fontäne an Kreativität frei“. Sie kreierte den Podcast „Voices on art“. „Er ist international und enthält Gespräche mit der ganzen Bandbreite Kulturschaffender – ich habe inzwischen Hörer aus 30 Ländern, 39 Prozent kommen aus Deutschland“, erläutert sie. Die größte Herausforderung für die Händler sei es, durch persönliche Ansprache aufgebaute Beziehungen zu erhalten und vor allem neue Kunden zu finden – ohne die Öffentlichkeit von Ausstellungen und Kunstmessen. Auf ihnen wurden 2019 weltweit 16,6 Milliarden Dollar umgesetzt – das ist ein Viertel des gesamten Kunstmarkt-Umsatzes von 64,1 Milliarden Dollar. Doch 2020 fand nur die Messe Tefaf für zwei Tage statt – dann wurde sie wegen Covid19-Fällen geschlossen.

Walter Gehlen, Chef der Art Düsseldorf, bemerkt, dass die nächsten Messeausgaben strukturell anders aussehen werden. „Definitiv werden wir weniger Aussteller aus Übersee haben“ erklärt der Manager. „Wir arbeiten an hybriden Konzepten, die die digitale und die reale Welt zusammenführen. 2021 kommen wir wieder in navigierbare Gewässer“, hofft er. Wichtig ist: In Deutschland haben die Galeristen ihr Interesse an dieser Plattform nicht verloren, auch wenn gemeinsame Galerieveranstaltungen und -eröffnungen wie DC Open im Rheinland oder Gallery Weekend in Berlin in Zukunft immer wichtiger werden und sich dort die Besucherzahlen leichter handhaben lassen. „Wir Galeristen müssen mehr miteinander als gegeneinander arbeiten“, resümiert Daniela Steinfeld.