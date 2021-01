Niederrheinisches Freilichtmuseum in Grefrath : Aktion: Schreiben Sie uns eine Postkarte!

Grefrath Das Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath startet für eine neue Ausstellung im April eine Mitmach-Aktion und ruft dazu auf, Postkarten an das Museum zu schicken.

Obwohl das Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath nun schon seit Wochen geschlossen ist, beziehen die Museumsmitarbeiter Interessierte und Besucher in einer Mitmach-Aktion für eine neue Ausstellung zur Kulturgeschichte der Postkarte mit ein. Sie wünschen sich Postkarten von nah und fern, die zu einer bunten Collage zusammengesteckt werden sollen.

Das Museum ist zwar geschlossen, aber die Arbeit, so bestätigt Museumsleiterin Anke Petrat, gehe weiter. „Die Tiere müssen versorgt und die Außenanlagen und Felder gepflegt werden“, sagt sie. Aber nicht nur der Museumsbauer ist aktiv. Mitarbeiter machen täglich einen sorgfältigen Rundgang durch alle Gebäude, lüften die Räumlichkeiten drehen Heizungen an und entfernen Spinnweben, damit bei einer Wiedereröffnung für die Besucher alles wieder bereit steht.

„Wir arbeiten im Stillen“, sagt Anke Petrat mit Blick auf ihren gut gefüllten Schreibtisch. „Wir planen unsere Ausstellungen und Märkte ins Ungewisse, aber in der Hoffnung, dass in diesem Jahr vieles wieder besser wird“, erklärt sie. So sind im bereits digital veröffentlichten Jahresprogramm 2021 Mairitt, Bauernmarkt und Treckermarkt sowie Ausstellungseröffnungen im April und im Oktober aufgeführt. „Unsere Ausstellungen in der Dorenburg haben meist eine Vorlaufzeit von gut zwei Jahren“, erklärt Anke Petrat die akribische Vorbereitungszeit der Museumsmitarbeiter.