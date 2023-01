Kultur für Kinder in Kempen Kompanie Handmaids zeigt Hotzenplotz als Puppenspiel

In der Reihe „Knallbunt für Kinder“ präsentiert das Kulturamt der Stadt Kempen am Dienstag, 7. März, 15 Uhr, im Forum St. Hubert, Hohenzollernplatz 19, ein weiteres traumhaftes Stück für Kinder ab fünf Jahre. Dann machen die United Puppets wieder Station in Kempen. 2006 von Melanie Sowa und Mario Hohmann als freies Theaterensemble ins Leben gerufen, arbeiten die United Puppets im Spannungsfeld zwischen Schauspiel, Puppenspiel und visuellem Theater. Im Corona-Jahr 2020 waren sie per Zoom mit ihrer interaktiven Produktion „Weil heute mein Geburtstag ist“ zu Gast in Kempen, jetzt sind sie für Familien live in St. Hubert zu erleben. Im Forum zeigen sie das Stück „Lunaris – ein Weltraummärchen“ in einer multimedialen Produktion. Karten gibt es am 7. Februar für 4,50 Euro im Kulturforum.