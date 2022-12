An Silvester Jugendring lädt junge Langenfelder ins Rex-Kino ein

Um 11 Uhr geht es im Filmtheater an der Hauptstraße los. Zur Auswahl stehen die Filme „Avatar 2“, „Der Räuber Hotzenplotz“ und „Der gestiefelte Kater“. Es gibt auch ein Gratis-Getränk für die jungen Besucher. Bei der Aktion für die Langenfelder gilt: First come, first serve, also frühzeitig da sein, um einen Platz zu ergattern. Wenn das Kino ausverkauft ist, gibt es keinen Zutritt mehr zu anderen Vorführungen, teilt Schauplatz-Sprecherin Katja Früh mit. Tickets für die Kinoaktion des Stadtjugendrings am Silvestermorgen im Rex können nicht reserviert werden. Begleitpersonen über 18 Jahre sowie Kinder und Jugendliche aus anderen Städten haben – nur mit einem gekauften Billet – ebenfalls Zutritt zu den Vorführungen.