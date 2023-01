Was wollen die Kunden? Bürgerverein sammelt Anregungen für Concordienmarkt im Hagelkreuz

Doch so gut angenommen wie erhofft wurde das Angebot nicht. Seit dem Frühjahr habe die Kundenzahl an den Marktständen kontinuierlich abgenommen, berichtet Willi Stenhorst, Vorsitzender des Bürgervereins Kempen-Hagelkreuz, rückblickend. In der Folge blieb so mancher Marktbeschicker fern, weil der Umsatz nicht stimmte, die Anfahrt zu weit war, „da muss man als Marktbeschicker schon sehr enthusiastisch sein“, so Stenhorst. Vier Stände gibt es aktuell noch für Obst und Gemüse, Backwaren, Käse und Blumen.