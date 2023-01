Geburten in Kempen 2022 Das sind die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Kempen

Die Hitliste des Kempener Standesamts für das Jahr 2022 führt ein klassischer Vorname an: Marie. Bei den Jungen liegt ebenfalls ein bekannter Vorname auf Platz 1: Jonas. Bundesweit lagen 2022 Emilia und Noah an der Spitze der Liste der beliebtesten Vornamen, so nannten Eltern in Deutschland ihre Neugeborenen am häufigsten. Das geht aus der jährlichen Auswertung des Hobbyforschers Knud Bielefeld hervor, die er kurz vor Jahresende veröffentlichte.