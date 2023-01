Diese Kabarettisten treten im Forum auf Kempen bietet 2023 viel zu lachen

Vielen Fernsehzuschauern bekannt ist auch Ludger Kazmierczak, der am Montag und Dienstag, 24. und 25. April, 20 Uhr, mit seinem neuen Programm „Hier is‘ wat los“ im Forum auftritt. Der Journalist Kazmierczak ist Hörfunk- und Fernsehkorrespondent – und Kabarettist. 1969 in Kleve geboren, ist ihm der Niederrhein sehr vertraut. In seinem aktuellen Programm verrät er, was der Niederrheiner mit einem Huhn gemeinsam hat, warum er keine Camping-Urlaube mag und was man beim Bahnfahren in den Niederlanden so alles erleben kann. Ausflüge in die große Politik gibt es auch, doch am Ende landet Kazmierczak dann doch wieder am Niederrhein. Im Klever Raum seien seine Kabarett-Veranstaltungen immer gnadenlos ausverkauft, „wir sind gespannt, wie es in Kempen wird“, heißt es vom Veranstalter. Karten kosten auch hier zwischen 19,50 und 23,50 Euro, der Vorverkauf startet am 24. März.