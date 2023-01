Jazz in Kempen Workshops für Musiker in der Kempener Haltestelle

Die Haltestelle in Kempen hat sich von einem Geheimtipp für Konzertliebhaber hin zu einem kulturellen Treff entwickelt. Insbesondere Freunde des Jazz kommen regelmäßig auf ihre Kosten. Zudem bieten sich die Räumlichkeiten an der St. Töniser Straße 27 als Ort an, an dem sich Musiker austauschen und vor allem weiterbilden können. Insbesondere der jährliche Big-Band-Workshop, aber auch die regelmäßigen Angebote des Cello- und Trompetenunterrichts und der Combo zum Improvisieren-Lernen sind sehr beliebt und bringen viele Musiker nach Kempen.