Forum Kreis Viersen Der Kreistag muss umziehen

Das Tagungszentrum des Kreises Viersen soll moderner werden: mit helleren Möbeln und Böden, teils neuer Beleuchtung, verbesserter Akustik und neuer multimedialer Technik. Dazu gehört ein installiertes Kamerasystem, sodass zum Beispiel Sitzungen politischer Gremien online übertragen werden könnten. „Im nächsten Jahr geht es endlich los“, informierte Landrat Andreas Coenen (CDU) zuletzt den Kreistag in dessen letzter Sitzung vor Weihnachten. Ab März soll das Forum am Rathausmarkt in Viersen saniert werden, ein Großteil der Räume wird dann vorerst nicht nutzbar sein. „Es mussten Ausweichmöglichkeiten gefunden werden, auch für die Stadt Viersen“, sagte Coenen. Denn sowohl für den Kreistag als auch für den Viersener Stadtrat ist während des Umbaus nicht genügend Platz im Forum. Wie der Ausweich-Plan aussieht, stellte Jörg Papenkort, beim Kreis Viersen der Leiter des Gebäudemanagements, in der Kreistags-Sitzung vor. Dabei werden wohl neben Viersen-Dülken auch Kempen und Grefrath eine zentrale Rolle einnehmen.