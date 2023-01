Kempen Kempen will schnelles Internet für „graue Flecken“

Nun soll es weitergehen mit dem nächsten Ausbauvorhaben, dem Graue-Flecken-Programm. Ein „grauer Fleck“ wird als unterversorgt definiert, wenn an diesem Standort kein Netzbetreiber einen Glasfaseranschluss oder einen Kabelnetzanschluss mit gigabitfähigen Downloadraten bereitstellen kann oder in den nächsten drei Jahren plant, so legte es die Kempener Stadtverwaltung in ihrer Vorlage für die jüngste Ratssitzung dar. Somit seien alle kupferbasierten Anschlüsse förderfähig. Nach Auskunft des Kreises Viersen, der das Ausbauvorhaben betreut, sind für das Graue-Flecken-Programm nach derzeitigem Stand 991 Adressen in Kempen für die Förderung vorgesehen. Sie liegen im Wesentlichen in den Außenbereichen im Kempener Norden, also in St. Hubert und Tönisberg bis Ziegelheide.