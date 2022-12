Ausstellung wird am 3. Januar in Kempen eröffnet Bilder von Kempen im Wandel

Die Gruppe der „Beldscheskieker“ mit Karl-Heinz Hermans, Josef Lamozik, Edith Heyer, Claudia Stox, Willi Spee, Jochen Petry und Hedwig Stirken bereitet aktuell eine neue Ausstellung vor: Ab Dienstag, 3. Januar, zeigen sie im Rathaus am Buttermarkt in Kempen zahlreiche Fotos unter dem Titel „Kempen im Wandel der Zeit“. Ein Schwerpunkt liegt auf Nahversorgung und Einzelhandel. So erfährt der Betrachter einiges über die Geschäfte und Betriebe, die es einst in Kempen gab, und über die Familien, die sie führten. Bis zum 31. Januar sind die Bilder im Foyer des Rathauses zu sehen. Die Ausstellung wird am 3. Januar um 15 Uhr eröffnet, Interessierte sind willkommen.