Tennis : Herren 30 des TuS St. Hubert ziehen positive Bilanz

Kempen Trotz des Abstiegs aus der Tennis-Bundesliga hat sich die Manschaft als krasser Außenseiter besser geschlagen als erwartet. Ob der TuS in der Regionalliga West antritt, steht noch nicht fest.

Als die Herren 30 des TuS St. Hubert in das Abenteuer Bundesliga starteten, setzte wohl kaum jemand einen Pfifferling auf den Neuling. Die Saison endete bekanntermaßen auch mit dem prophezeiten Abstieg, doch das Team um Spitzenspieler Kevin Deden konnte die höchste Klasse mit hoch erhobenem Haupt verlassen. Denn viel fehlte am Ende nicht, dem Wunder vom Aufstieg ein weiteres folgen zu lassen. Erst am letzten Spieltag war der Abstieg des personell unveränderten Aufstiegsteams im direkten Duell mit dem TKK Sachsenwald besiegelt. „Das war an Dramatik nicht zu überbieten“, erinnert sich Mannschaftsführer Bastian Cornelius an den entscheidenden Match-Tiebreak im Doppel, „letztlich lag es nur an zwei Punkten“.