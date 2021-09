Radball-Bundesliga : „Blitz“-Radballer so gut wie nie

„Blitz“-Radballer so gut wie nie

Willich-Schiefbahn Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz belegen in der Bundesliga Platz zwei. Damit qualifizieren sie sich zum einen für die beiden „Final-Five“-Spieltage und für die Deutsche Meisterschaft.

(lus) Eine erfolgreiche Saison liegt hinter Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz. Die beiden Sportler vom RSC „Blitz“ Schiefbahn haben sich in der Endabrechnung den zweiten Platz der Radball-Bundesliga gesichert. Es ist das bisher beste Ergebnis, das die beiden in einer Saison erreicht haben. „Wir sind auf einem guten Level angekommen und freuen uns auf die nächsten Wochen“, sagt Sven Holland-Moritz nach dem letzten Spieltag in Bilshausen zuversichtlich.