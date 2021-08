Tennis-Niederrheinliga : Herren 40 von RW Kempen gelingt der Klassenverbleib

Sven Pisters von den Herren 40 des HTC Blau-Weiß Krefeld. Foto: reinartz

Kempen Auch die Damen 50 von RW Grefrath bleiben in der Niederrheinliga. Damen 60 des CSV Marathon traten im Aufstiegsspiel zur Regionalliga nicht an. Herren 40 von Blau-Weiß hoffen noch auf die Rettung.

(lus) In den Altersklassen der Tennis-Niederrheinliga sind am Wochenende weitere Entscheidungen gefallen. Die Damen 60 des CSV Marathon sollten eigentlich am Sonntag beim SV GWR Büderich das Aufstiegsspiel zur Regionalliga bestreiten, traten aber nicht an und spielen damit auch im kommenden Jahr wieder in der Niederrheinliga.

Die Damen 50 von Rot-Weiß Grefrath verloren ihr letztes Saisonspiel beim Tabellenführer und Meister Wuppertaler TC mit 2:7 (1:5) und belegen als Aufsteiger am Ende den vorletzten Tabellenplatz. Der reicht zum Klassenverbleib, da aus der Regionalliga nur ein Team aus dem Verbandsgebiet absteigt.

Bei den Herren 40 gewann der HTC Blau-Weiß Krefeld das Stadtwaldderby beim TV 03 SG Krefeld mit 6:3 und klettert damit auf den drittletzten Tabellenplatz. „Wir haben damit noch Chancen, den ersten Abstiegsplatz zu erreichen, was uns die Hoffnung erhält, im Falle eines Rückzugs einer Mannschaft evtl. doch in der Niederrheinliga zu verbleiben. Da aber noch ein Spieltag in der Liga ansteht, müssen wir hier noch abwarten“, sagte Sven Pisters, Mannschaftsführer der Blau-Weißen.

Die Herren 40 des TK Rot-Weiß Kempen verpassten durch eine 3:6-Niederlage beim TC Gerresheim den vorzeitigen Klassenverbleib. Der kann aber aus eigener Kraft noch gelingen, wenn am Samstag das Auswärtsspiel beim bereits als Absteiger feststehenden TV 03 SG Krefeld gewonnen wird.