Hockey : Schwarz-Weiß lässt die jungen Wilden los

Neuss Im Jahr eins nach dem Karriere-Ende der (Hockey-)Lichtgestalt Sebastian Draguhn vertraut Zweitligist HTC SW Neuss auf ein von wenigen Routiniers geführtes Team, das in der Zukunft für Furore sorgen könnte.

Am Sonntag (Anpfiff 17 Uhr) starten die Neusser mit dem Heimspiel gegen den Neuling Bonner THV in ihre fünfte Zweitliga-Saison seit dem Abstieg 2016 aus dem Oberhaus. Nach anderthalb vor allem von der Corona-Pandemie bestimmten Jahren ist sich der zur Spielzeit 2016/17 als Nachfolger von Omar Schlingemann ins Traineramt beförderte Matthias Gräber sicher, „dass wir die richtigen Weichen gestellt haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in Neuss schon mal einen so ausgeglichen besetzten Kader hatten.“



Was nervt den Trainer? „Ja klar“, sagt Gräber, „wir haben keinen Lebensretter Sebastian Draguhn mehr. Und ja, Basti hat in den vergangenen 20 Jahren super viel für den Verein getan – und wird das in anderer Funktion auch weiterhin tun –, aber ich kann den Namen nicht mehr hören. Wir haben jetzt eine bombenjunge Truppe, die in den vier Pokalspielen im Frühjahr geil gespielt hat.“



Wie war die Vorbereitung? „Die war durch die Neusser Brille gesehen relativ gut“, findet der Coach. Gefallen hat ihm besonders, „dass wir in den zehn Testspielen nur neun Tore kassiert haben. Dabei waren wir in keinem dieser Spiele auch nur annähernd komplett. Und dass wir gegen Marienburg zuletzt nach einer 3:1-Führung mit dem Abpfiff noch den 3:3-Ausgleich bekommen haben, war ein guter Dämpfer. So merken die Jungs, das wird kein Selbstläufer.“



Was ist neu? Personelle Umstellungen hat es vor allem in der Abwehr gegeben, die größte Baustelle seit Jahren. Die hofft Gräber mit der Rückkehr von Max Hubert (HC Heidelberg), der in Neuss an seiner Doktorarbeit bastelt, schließen zu können. Der neue Abwehrchef ist zwar erst 23, „wird da hinten aber eine Superrolle einnehmen“, prophezeit der Trainer. „Er hat sich toll entwickelt, ist schon jetzt Sprachrohr und Dirigent der Mannschaft.“ Für zusätzliche Stabilität sorgen die erfahrenen Abbas Haider und Carsten Merge, der mit 29 Jahren so gut wie nie zuvor ist.



Wer soll die Mannschaft führen? Ivo Otto (32), Carsten Merge (29), Abbas Haider (32) und Mario Stümpel (31) sind die letzten verbliebenen Haudegen aus den glorreichen Erstliga-Jahren. Dahinter zählen Akteure wie Kapitän Jan Mausberg (22), Max Hubert (23) und Torhüter Konstantin Hayner (22) mittlerweile schon zu den „Alten“ im Team. „Ansonsten“, witzelt Gräber, „haben wir ja nur junges Gemüse.“



Wie weit ist der Nachwuchs? Finn Langheinrich, gerade 18 geworden, ist ein echtes Juwel. Auch Ben Dammer (20), Tim Hagedorn (21), Samir Khelil (21), Thore Langheinrich (20), Marius Müller (19) und Moritz Simon (18) haben sich längst freigeschwommen.



Steht die Polen-Connection? Seit Montag sind Krystian Sudol (23), Bartosz Zaworski (20) und Gracjan Jarzynski (20) in Neuss, frisch von der B-Europameisterschaft im polnischen Gniezno, wo sie mit der Nationalmannschaft der Rzeczpospolita Polska den vierten Platz belegt haben. Sudol soll beim HTC als Eckenschütze mal die Nachfolge von Sebastian Draguhn antreten und machte bei den ersten Trainingseinheiten einen ebenso guten Eindruck wie seine beiden Landsleute. Gräber: „An ihnen werden wir Spaß haben. Die Jungs können Hockey spielen, sind technisch gut ausgebildet. Zudem sind sie Granaten-fit, bepackt mit Muskeln, aber trotzdem sehr athletisch.“



Wie lautet das Saisonziel? Wie gewohnt gibt sich Gräber vorsichtig: „Eine gute Saison heißt für uns, erstmal nichts mit den vier Absteigern zu tun zu haben. Mein Ziel als Trainer ist es, alle Jungs irgendwie auf Spur zu bringen, sie in den nächsten zwei Jahren zu Bundesliga-Spielern zu machen. Das ist unsere Aufgabe.“



Ist die Eliteklasse überhaupt kein Thema mehr? In der Halle ist der HTC schon seit Januar 2020 wieder erstklassig. Auf dem Feld sind die Neusser, die zwischen 2009 und 2016 vier Mal aus dem Oberhaus abgestiegen sind, bescheiden geworden. Aber träumen ist für den Coach ausdrücklich erlaubt. „Wenn man sieht, wie in der 1. Liga aufgerüstet wird, bin ich ganz froh, dass wir in der vergangenen Saison nicht aufgestiegen sind. Aber irgendwann würde ich ja schon mal gerne wieder in die Bundesliga aufsteigen.“



Was macht die Konkurrenz? Über allem thront der Crefelder HTC, der praktisch in der Pflicht steht, den Betriebsunfall Abstieg sofort zu reparieren. Darüber hinaus haben potentielle Rivalen wie BW Köln (Luca Großmann/TSV Mannheim), Mitabsteiger Großflottbeker THGC, DSD Düsseldorf und der Gladbacher HTC (Niklas Braun/Düsseldorfer HC), bei dem viel davon abhängt, ob die bei Olympia (auch gegen Deutschland) überragenden Brüder Dayaan und Mustapha Cassiem aus Südafrika in die Vitusstadt zurückkehren oder ein Angebot aus der niederländischen Hoofdklasse annehmen, wertvolles Personal verloren.