Tennis, Medenspiele : Tennis-Herren 65 aus Monheim steigen auf

Die Herren 65 des TC Blau-Weiß feiern den Aufstieg. Foto: TC BW Monheim

Langenfeld Die Bilanz der Herren 65 des TC Blau-Weiß Monheim ist mit 8:0 Punkten makellos, nun geht es in die Bezirksliga. Der Baumberger TC verbucht in derselben Altersklasse in der 1. Verbandsliga Sieg und Niederlage.

Mit einem ungefährdeten 5:1-Sieg gegen den TC im WMTV Solingen haben die Herren 65 des Tennisclubs Blau-Weiß Monheim auf heimischer Anlage ihre Medensaison beendet. Mit einer makellosen Bilanz von 8:0 Tabellenpunkten steigen sie in die Bezirksliga auf. Verbesserte Spielstärke, mannschaftliche Geschlossenheit, uneingeschränkte Verfügbarkeit der Spieler auf den vorderen Positionen und eine gute Harmonie unter den Spielern waren nach Meinung der Beteiligten die Ausgangspunkte für den erfreulichen Saisonverlauf. „Mit diesen Eigenschaften kann die Mannschaft auch künftigen Aufgaben optimistisch entgegensehen“, sagte Mannschaftsführer Dietmar Dehne.

Zum Erfolg trugen neben Peter Sperling an erster Position die nächstgesetzten Dieter Holtkamp und Hans-Jürgen Rosslenbroich bei, die alle vier Einzel der Saison für sich entscheiden konnten und ebenso halfen, die Doppel zu gewinnen. Wolfgang Heimlich verbuchte drei Siege im Einzel bei einer Niederlage. Bei den Doppeln gehörte er viermal zu einem erfolgreichen Paar. Bernd Zasche und Dehne steuerten ihren Anteil zum Gewinn der übrigen Doppel bei. Die Mannschaft freue sich schon jetzt auf die Bewährungsprobe in der nächsten Saison, dann gegen stärkere Gegner, sagte Dehne.

Bereits höher angesiedelt ist die Herren 65 des Baumberger TC: Die hatte es in der 1. Verbandsliga mit dem TC Raadt zu tun, und dass das eine schwere Aufgabe werden würde, wussten die Gastgeber schon vor der Partie. Immerhin hat sich Raadt den Aufstieg in die Regionalliga zum Ziel gesetzt und sich dafür mit Spielern aus den Niederlanden und aus Südafrika verstärkt. So gab es an den Positionen eins bis vier Zwei-Satz-Niederlagen, Kunzelmann und Mores gewannen ihre Partien, zudem sorgten Eschen/Fuhrmann mit ihrem Sieg im Doppel für den 3:6-Endstand.

Am folgenden Spieltag lief es besser, der BTC gewann beim Rheydter SW 7:2. Krissel, Fuhrmann, Leusch, Kunzelmann und Mores bestritten ihre Einzel erfolgreich und sorgten so für ein klares 5:1. Die Gastgeber verzichteten auf die Austragung der Doppel, die dann mit 2:1 für den BTC gewertet wurden und zu einem 7:2-Sieg führten.

Mit 3:2 Siegen nimmt das Team aus Baumberg einen Mittelplatz in der Tabelle vor den letzten drei Spielen ein. Mit Partien gegen Düsseldorf und Schwafheim wird die Saison im September fortgesetzt.

(ame)