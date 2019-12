Mobile Chefredaktion : Wenn Politiker gemeinsam Lieder singen

Kempen Auf dem Kempener Weihnachtsmarkt stellte der stellvertretende RP-Chefredakteur Horst Thoren einen Spontanchor zusammen.

Was ein Kinderchor auf der kleinen Bühne am Martinsdenkmal kann, das können gestandene Politiker, Kaufleute, ein Bürgermeister oder solche, die dies im kommenden Jahr gerne werden wollen, allemal. Bei der Mobilen Chefredaktion der Rheinischen Post glänzte am Samstagmittag beim Weihnachtsmarkt auf dem Buttermarkt in Kempen ein vielstimmiger Chor mit Weihnachts- und Martinsliedern. Das stimmgewaltige Ensemble hatte Horst Thoren, stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post, spontan zusammengestellt. An der Spitze des Chores sang neben Thoren Kempens Bürgermeister Volker Rübo. Aber auch die Vertreter der im Stadtrat mitwirkenden Parteien zeigten sich textsicher. Und immer den richtigen Ton trafen die Bürgermeisterkandidaten Philipp Kraft (CDU), Christoph Dellmans (parteilos für SPD und Grüne) sowie Cedric Franzes (FDP) – im Chor und bei den Gesprächen mit Bürgern. Dies lässt für den Kommunalwahlkampf im nächsten Jahr einiges erhoffen.