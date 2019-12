Traditionelles Vorweihnachtskonzert in Kempen : „X-Mas-Festival“ im Campus: Mit „Eizbrand“ das Glas erheben

Kempen Die Stimmung beim traditionellen Vorweihnachtskonzert im Kempener Jugendfreizeitheim war bestens. Der Klassiker war schon lange ausverkauft gewesen.

In den Jugendtreff am Kempener Spülwall strömen derweil immer mehr Menschen mit Vorfreude auf den Musikgenuss. „Wir sind ausverkauft“, sagt Einrichtungsleiter Marc Schneider. Eine erwartungsvolle Stimmung macht sich breit. Alle freuen sich auf den ersten Musik­act des Abends. Den Auftakt macht die Schülerband der Kempener Gesamtschule „The O‘Jays“. Sechs junge Musiker, die mit Cover-Pop auf den Abend einstimmen. Songs wie „Riptide“, „Billie Jean“, „Shallow“ und „Part of me“ sind zu hören. Ines am Schlagzeug, Julian am Bass, Joel und Silas an den Gitarren sowie Marlene und Elisa als Sängerinnen sorgen für Stimmung.